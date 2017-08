Os Serviços Secretos norte-americanos isolaram a Casa Branca devido a um pacote considerado suspeito nas imediações, avança o Washington Post.

Através do Twitter, os Serviços Secretos confirmaram o incidente e disseram que a situação já tinha sido resolvida.

Donald Trump não está em Washington.

@SecretService and @DCPoliceDept have cleared the unattended package near the north fence line of the @WhiteHouse Complex