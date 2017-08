A Câmara do Barreiro é governada desde o 25 de abril pelos comunistas quase ininterruptamente. A única vez que o PCP perdeu naquele concelho foi em 2001 e por apenas 384 votos, mas quatro anos depois voltou a conquistar a Câmara aos socialistas. O jornal Avante referia-se a essa derrota como «um duro golpe emocional» e assumia que o Barreiro tem «um simbolismo especial para os comunistas portugueses».

Desde 2005 que os comunistas se tornaram invencíveis, mas o facto de Carlos Humberto não se poder recandidatar à presidência, por já ter atingido o limite de mandatos, fez renascer a esperança entre os socialistas. «Trabalhamos para vencer as eleições de dia 1 de outubro e para podermos começar a colocar o Barreiro novamente como uma cidade de referência na Península de Setúbal e no país», diz ao SOL o candidato do PS à câmara do Barreiro, Frederico Rosa.

O socialista diz que a gestão CDU «fez certamente o que pode, mas o que pode foi insuficiente para fazer do Barreiro um concelho mais competitivo, atrativo e rejuvenescido».

PS admite que ‘há menos agressão’ com a ‘geringonça’

A batalha entre comunistas e socialistas tem a particularidade de, pela primeira vez, acontecer com a existência da ‘geringonça’. «Não há nenhum pacto, mas há menos agressão», admite, em declarações ao SOL, André Pinotes Batista, presidente da concelhia e candidato à Assembleia Municipal. O também deputado socialista garante que não existe nenhuma «diretriz» para ser mais suave com os comunistas na campanha eleitoral, mas «existe uma gestão política que é completamente diferente daquilo que sempre aconteceu».

PCP garante que tem resultados para apresentar

O PCP aposta em Sofia Martins, vice-presidente da Câmara do Barreiro. Carlos Humberto, que liderou a autarquia nos últimos 12 anos, é o candidato à Assembleia Municipal. Ao SOL, a candidata garante que CDU tem resultados para apresentar: «Nas águas e saneamento, onde alcançamos percentagens de tratamento de águas residuais e de qualidade da água fornecida perto dos 100%. Na educação, com uma taxa de cobertura no pré-escolar público de 100% para os quatro e cinco anos. Na renovação da frota de autocarros dos nossos transportes coletivos. Na consolidação da situação financeira da autarquia».

Sofia Martins define como prioridades para o próximo mandato «um grande investimento na qualidade de vida das nossas populações. Da requalificação do espaço público à reabilitação das frentes ribeirinhas, ou da oferta cultural à melhoria do parque escolar».

Jerónimo de Sousa marcou presença na apresentação das listas da CDU para garantir que o compromisso dos comunistas com o Barreiro é «inquestionável».

Socialistas prometem captar turistas de Lisboa

O PS arrancou a campanha com algumas promessas eleitorais. Os socialistas prometem apostar no turismo, baixar a fatura da água, oferecer dois manuais escolares a todos os alunos até ao 12.º ano de escolaridade e oferecer à população um cheque cultura com 20 euros para gastar em atividades culturais e desportivas. «O executivo foi incapaz de se posicionar em áreas como o turismo ou a captação de emprego qualificado e tecnológico, foi incapaz de criar condições para recuperar um parque habitacional que se encontra extremamente degradado», diz o candidato socialista.

Frederico Rosa diz que o Barreiro «precisa acima de tudo de ser revitalizado» e aposta em atrair os turistas da capital do país. «O Barreiro precisa de concretizar uma oferta complementar a Lisboa capaz de captar parte do fluxo de turistas que estão no Terreiro do Paço a apenas 20 minutos de distância» diz. Os socialistas querem vencer, mas garantem que não deixarão o PCP de fora. “Darei todo o meu apoio para que exista uma geringonça no Barreiro liderada pelo PS», diz André Pinotes.