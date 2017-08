A mandioca é um tubérculo muito popular e que faz parte da minha alimentação desde pequenina, mas confesso que durante muito tempo não a apreciei – ou melhor, não sabia apreciar... A mandioca é presença já assídua nos supermercados portugueses. Em Maputo, faz parte da paisagem, seja em “montinhos” espalhados pela rua ou às cabeças das “mamanas”, que a transportam em bacias, com um sorriso rasgado e capulanas garridas. No Brasil, a mandioca já foi batizada de “rainha do Brasil”. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) recomenda a sua produção e consumo e quer acabar com o estatuto de “comida de pobre”.

Este tubérculo é crocante e contém inulina, um hidrato de carbono de reserva naturalmente presente em muitos vegetais. Utilizada na indústria alimentar devido às propriedades que a tornam capaz de substituir o açúcar ou a gordura, tem a vantagem de não resultar num incremento calórico e é recomendada a diabéticos, pois não gera picos de glicemia. Além disso, não contém glúten e é uma boa fonte de vitamina C, que promove a produção de colagénio.



RECEITA

Caril de mandioca

Ingredientes

- 1 kg de mandioca descascada

- 5 tomates pelados e picadinhos

- 1 cebola grande picadinha

- 5 dentes de alho (opcional)

- 1 dedo de gengibre laminado

- 6 folhas de caril (opcional)

- 2 colheres de chá de pasta de tamarindo

- 2 colheres rasas de sementes de cominho

- 2 colheres de chá de pasta de caril garam masala

- 2 colheres de chá de sal do mar

- 1 fio de azeite extravirgem ou de óleo de coco

- 500 ml de leite de coco

Raita de pepino e coentros

Ingredientes (misturar tudo)

– 250 ml de iogurte natural

– ½ pepino ralado

– uma mão-cheia de folhas de coentros

– um beliscão de sal

– ½-1 piripíri verde ou vermelho (opcional)

Coza a mandioca em água salgada até ficar macia. Num almofariz coloque o alho, o gengibre e o piripíri. Aqueça o azeite numa panela, adicione as sementes de cominho e espere até “explodirem”. Acrescente a cebola e as folhas de caril e cozinhe até a cebola ficar translúcida. Acrescente a pasta de caril e especiarias secas e deixe fritar até sentir uma leve cócega no nariz (eu adoro). Adicione o tomate picado, pasta de tamarindo e salteie até amaciar. Vá mexendo, mantenha em lume brando para tomar gosto. Adicione a mandioca, deixe cozinhar para tomar o gosto e acrescente o leite de coco. Sirva com arroz, roti e a raita.