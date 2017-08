Ainda este ano vão sair da Caixa Geral de Depósitos 650 colaboradores, o que representa um corte de 8% no número de efetivos da Caixa que, ainda assim, continua a empregar mais de sete mil pessoas. Aposentações, reformas antecipadas e um programa de rescisões por mútuo acordo vão permitir que a instituição liderada por Paulo Macedo consiga emagrecer os custos do banco público.

Fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos confirmou ao jornal de Negócios que haverá “uma redução de efetivo de 536 empregados”, mas admite que será “expectável que, no final do ano, o número seja superior” dado que esse número não conta com os trabalhadores que optem pela rescisão por mútuo acordo. No final de julho eram 100 os funcionários nessa situação.

A adesão através de reformas antecipadas já terminou a 30 de junho e Paulo Macedo tem agora em mãos o plano de rescisões amigáveis. Para isso, a instituição financeira está a oferecer indemnizações entre 1,6 e 2,1 meses por ano trabalhado, num limite máximo de cinco anos. A diferença está relacionada com o regime social em que os trabalhadores estão integrados. No entanto, os valores podem ser mais baixos se os empregados do banco quiserem manter alguns benefícios, nomeadamente o serviço médico SAMS.



Bruxelas pede mais

Mas a meta de Bruxelas é mais exigente do que estes cortes que estão em curso. Ao todo terão de abandonar o banco público mais mil trabalhadores até que Paulo Macedo consiga ter sob a sua tutela 6650 funcionários em 2020. Já no que diz respeito aos balcões, a CGD terá de fechar mais de 160 balcões para cumprir a meta.

Aliás, no caso de não alcançar as metas, o banco público terá de fazer cortes mais acentuados de custos, aumentar o preço dos serviços e intensificar o desinvestimento nas operações internacionais. E para garantir que o plano estratégico é cumprido, a Direção Geral da Concorrência (DGComp) vai monitorizar trimestralmente o cumprimento destes alvos, uma fiscalização que vai contar com um auditor independente.

A verdade é que, nos primeiros seis meses do ano, a instituição financeira pública apresentou resultados de serviços e comissões de 225 milhões de euros, comparativamente aos 224 milhões do período homólogo. Ainda assim, na apresentação de resultados, Paulo Macedo desvalorizou este aumento e chegou mesmo a afirmar que a Caixa tem as comissões mais baixas do mercado. “A Caixa cobra entre um terço a metade ou 75% das comissões dos outros bancos”, declarou na altura.

Recentemente, Macedo defendeu que “as pessoas têm de ter consciência de que a Caixa precisa de ser rentável porque tem de gerar capital organicamente para cumprir os requisitos adicionais impostos pelo Banco Central Europeu”. O presidente executivo do banco público assumiu o compromisso de pôr a CGD a remunerar o acionista, o Estado, dado que “todos os portugueses querem que o dinheiro que foi posto na Caixa tenha retorno”.