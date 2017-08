The National, Ed Sheeran, Local Natives, Oh Wonder, Moby, Hot Chip, Jessie Ware, Bastille, Hozier e Wild Beasts são os nomes mais sonantes. Em algumas cidades, o alinhamento está ser revelado.

Não é o caso de Lisboa em que o local será conhecido na véspera e os nomes apenas no momento. Coimbra é a outra cidade portuguesa a juntar-se ao concerto global de 20 de setembro.

O "Give a Home" tem por base a ideia de que todos têm o direito a ter uma casa, mesmo aqueles que a perderam como é o caso dos refugiados. A missão passa por angariar fundos para a campanha "I Welcome" liderada pela Amnistia Internacional.

A organização tem o apoio do Sofar Sounds, conceito internacional de concertos secretos com bandas emergentes em locais intimistas. Para poder participar basta fazer um inscrição em https://www.sofarsounds.com/giveahome.

A oferta será feita através de donativos.