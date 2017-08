A CP registou no primeiro semestre uma melhoria do resultado líquido de 22%, reduzindo os prejuízos de 74 milhões de euros, em junho de 2016, para 58 milhões, no mesmo mês de 2017.

A empresa transportou mais de 60 milhões de passageiros no primeiro semestre deste ano e os rendimentos de tráfego aumentaram 8% para 118,6 milhões de euros, mais 8,8 milhões do que no período homologo.

A CP destaca que o crescimento foi transversal a todos os serviços: os passageiros nos urbanos de Lisboa aumentaram 8,2%, nos urbanos do Porto 5,3%, os serviços de longo curso cresceram 6,4% e o serviço regional registou um aumento de 5,8%.

O resultado operacional da CP melhorou 31%, para 18,8 milhões de euros negativos. Já o EBITDA cresceu 436% de 1,5 para 8,2 milhões de euros.