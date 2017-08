Um homem entregou-se numa esquadra da África do Sul, dizendo que era canibal e que estava “farto de comer carne humana”.

De acordo com o site britânico Daily Mail, o homem apareceu na esquadra com uma perna e uma mão humanas decepadas. Depois, levou os polícias até sua casa, em Estcourt, onde estavam vários corpos desmembrados.

A polícia suspeita que o homem tenha violado, marado e comido partes dos corpos de várias mulheres. As vítimas ainda não foram identificadas.

Durante a sua confissão, o homem, conhecido como um “curandeiro tradicional”, implicou outras duas pessoas nos crimes. Foram os três detidos.

"Os três suspeitos confessaram ter morto uma mulher, tendo desmembrado o corpo em seguida", explicou o porta-voz da polícia local

Um quarto suspeito foi detido em flagrante, com pedaços de carne humana nas mãos. Na casa deste homem, a polícia encontrou um frasco com oito orelhas humanas. As autoridades acreditam que o número de vítimas pode ser superior ao inicialmente expectável.