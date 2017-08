Os leilões pela Internet proporcionam, na maior parte dos casos, bons negócios, mas há casos em que os consumidores são confrontados com situações de burla e fraude.

Os leilões funcionam como uma espécie de feira onde compradores e vendedores se encontram para negociar. Por isso mesmo, os utilizadores conhecem-se entre si apenas pelos nomes e não sabem o que se esconde por detrás deles.

Por isso, antes de participar em transações online, analise bem a página. Caso pressinta que se trata de um sítio para negócios menos lícitos, como venda de substâncias proibidas ou produtos contrafeitos, o mais seguro é não comprar.

Alguns eventos contam com a intervenção da leiloeira na resolução de conflitos entre os participantes numa transação online. Contudo, é preferível encará-la como um negócio particular entre comprador e vendedor e tomar as devidas precauções.

Não se esqueça de conferir a avaliação do outro interveniente para verificar o risco a que está sujeito. Evite os pagamentos antecipados, a menos que tenha plena confiança no vendedor. E, se possível, solicite o envio à cobrança.