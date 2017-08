O número de abonos de família atribuídos pela Segurança Social voltou a cair no mês de julho, com menos 874 face a junho e menos 17 mil face ao período homólogo, chegando agora a mais de 1,12 milhões de menores.

Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Social (ISS). Quanto à distribuição geográfica, o abono de família é maioritariamente pago nos distritos de Lisboa (230 mil), Porto (mais de 221 mil) e Braga (quase 103 mil).

Já o número de indivíduos e famílias beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) diminuiu ligeiramente em julho face ao mês anterior, havendo atualmente perto de 211 mil pessoas a receber esta prestação social e quase 95 mil famílias. Este valor representa uma queda de 0,12% quando comparado com o mês de junho.

Mas comparado com igual período do ano passado, a queda é mais abrupta, já que nessa altura havia 214 921 indivíduos a receber esta prestação social, o que significa uma diminuição de 1,9% e, em termos absolutos, menos quatro mil pessoas.

No que diz respeito ao complemento solidário para idosos (CSI), assistiu-se a um aumento, com quase mais seis mil idosos a receberem esta prestação social no último ano – atualmente, mais de 166 mil pessoas. O aumento regista-se igualmente comparando os meses de junho e julho deste ano, com mais 564 idosos a terem direito ao CSI.