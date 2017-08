A Banda Musical de Monção participou no último dia das festas da Senhora das Dores, no domingo passado, com uma performance diferente. A música escolhida não foi composta por Beethoven, Mendelssohn, Gershwin ou Bernstein, mas por… Luis Fonsi.

A banda decidiu fazer uma versão do êxito ‘Despacito’. Para além de tocarem, alguns membros da filarmónica, constituída maioritariamente por jovens, participaram também numa coreografia.

O vídeo do momento tornou-se um sucesso: em dois dias, conta já com mais de 410 mil visualizações, 4700 ‘gostos’ e mais de 9000 partilhas.