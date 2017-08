A partir de setembro, pode candidatar-se à nova fase da Porta Jovem 65, um programa de apoio ao arrendamento. Este ano, só as pessoas com idade até aos 30 anos podem candidatar-se, mas para o ano será até aos 35.

Os resultados referentes à primeira fase, que ocorreu em abril e maio deste ano, já foram divulgados. A partir de dia 14 do próximo mês, arranca a nova fase. As candidaturas abrem às 10h00 e encerram às 18h00 de 2 de outubro (hora de Portugal Continental).

O programa é válido para jovens que tenham idades a partir dos 18 anos. Para submeter uma candidatura, deverá dirigir-se ao Portal da Habitação. Para além disso, é necessário ter acesso online ao Portal das Finanças.

O subsídio é mensal e calculado de acordo com os rendimentos e o número de pessoas que compõem o agregado. A localização do imóvel também é tida em conta. Normalmente, o subsídio corresponde a 50% do valor da renda, mas pode chegar ao 70% (caso o imóvel esteja localizado numa zona histórica ou de reabilitação urbana, por exemplo).