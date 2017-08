Os consumidores começam a preferir a qualidade em vez de promoções. A garantia foi dada por José Borralho, responsável pela Escolha do Consumidor, no âmbito de um estudo sobre as tendências do consumo em Portugal.

"O consumidor está muito mais alerta para os produtos, serviços e marcas que o satisfazem que para a vertente preço", acrescentou, dependendo das categorias.

E dá como exemplo, os produtos de higiene para o lar, em que os consumidores escolhem a promoção, mas tal já não acontece quando se consideram os produtos da categoria higiene pessoal, "onde a questão da qualidade ganha peso".

De acordo com o estudo da Escolha do Consumidor, realizado a 1.937 indivíduos de ambos os sexos entre os 25 e 60 anos, residentes na Grande Lisboa e no Grande Porto, "depois de analisados oito grandes setores e mais de 40 categorias de produtos, a relação qualidade/preço continua a ser o principal motivo que leva os consumidores a procurarem uma marca em detrimento de outra".

No segmento de lojas e grande distribuição, a Escolha do Consumidor destaca que a "diversidade de produtos e a credibilidade das marcas têm vindo a crescer como fatores que influenciam no ato de compra", acrescentando que "as promoções, apesar de terem ganhado relevo face aos anos anteriores, não são o principal motivo na escolha na compra de uma determinada marca".

O estudo concluiu ainda que nos produtos alimentares, as novidades e as promoções ganham importância, tal como a qualidade e exclusividade.

"No caso específico do café, 91% dos inquiridos afirma que a qualidade é o ponto essencial na escolha da marca a comprar", refere a Escolha do Consumidor.

Por exemplo, nos produtos infantis, onde constam as papas, carrinhos e cadeiras de automóvel, "os consumidores privilegiam a segurança e o preço em detrimento das promoções e relação com as marcas".

Na área da banca e seguros, "a distinção nos produtos oferecidos e a qualidade dos mesmos ganham terreno, com os consumidores a privilegiarem a relação preço/cobertura", salientando que neste setor as promoções "são o principal motivo de compra para 80% dos inquiridos".