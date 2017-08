No início de uma relação, parece que tudo é perfeito, ou quase perfeito, mas a verdade é que ao longo dos meses, ou mesmo dos anos, as pessoas vão mudando e os problemas começam a surgir.

É preciso estar atento aos sinais, pois muitas vezes as pessoas têm tendência para os ignorar. Chegar à conclusão de que, afinal, estamos com a pessoa errada por ser complicado, especialmente quando as relações já duram há muito tempo.

1. O seu parceiro/a culpa-o/a de tudo o que acontece

Quando um casal discute é dificil que a culpa seja só de um dos lados, mas chega a uma altura em que ambos se culpam um ao outro das coisas que estão mal;

2. Sente que as coisas já não têm volta a dar

Os momentos maus passam a ser mais do que os bons e raramente está feliz com o seu o seu parceiro. “A melhor maneira de verificarmos se estamos uma relação sem futuro é se não vemos a situação a melhorar”, explicou a terapeuta e especialista em saúde e bem-estar, Jenny Giblin.

3. Começa a ter interesse noutras pessoas

Quando está com alguém que acha ser a pessoa certa para si, pensar em estar com outras pessoas não é normal;

4. Começa a perceber que a relação já não faz sentido

Se já não sente que o seu parceiro é a pessoa ideal para si, então é porque, muito provalmente, não é mesmo. De acordo com a terapeuta Rhonda Milrad, “é cada vez mais dificil apaixonar-se ou ser intímo com o seu parceiro”, tanto que muitas vezes o instinto é memso ignorá-lo.