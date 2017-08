Um novo estudo sugere que as nozes podem ajudar a controlar o apetite, especialmente quando tem desejos de comer alimentos que não são propriamente saudaveis.

As nozes são ricas em gorduras saudáveis, hidratos de carbono, fibra e proteínas, e o ómega 3 presente neste alimento faz com que as nozes ajudem bastante no combate à obesidade e também aos diabetes.

Assim, como as nozes são ricas en gorduras saudáveis, fazem com que as pessoas que as ingerem fiquem saciadas durante muito mais tempo e mais rapidamente, controlando assim o apetite de comer outras coisas mais gordurosas e que afetam, negativamente, a saúde.