Um estudo realizado por dois cientistas portugueses mostrou que pela primeira vez as larvas de peixe-zebra podem, um dia, tornar-se um modelo para prever a resposta dos tumores malignos às diversas quimioterapias disponíveis, funcionando como uma espécie de “avatares” dos doentes. Estes resultados promissores deverão, em breve, tornar possível escolher de forma rápida e segura o tratamento mais eficaz para cada doente.

Atualmente eficácia de cada quimioterapia não é testada de forma personalizada de cada vez que é iniciada. Os tratamentos de cancro são receitados tendo em conta as taxas de sucesso obtidas em vários ensaios clínicos, feitos em vários ratos de laboratório. Como este processo é demorado, as respostas não chegariam a tempo, sendo as larvas uma boa alternativa para estes testes.

Vários estudos já tinham demonstrado que estas larvas poderiam constituir um bom modelo para a farmacologia humana e os resultados desta investigação preliminar provam isso mesmo. “Mostrámos pela primeira vez que o peixe-zebra e o ratinho respondem da mesma maneira aos tratamentos: com os mesmos fármacos obtemos os mesmos efeitos no ratinho e nas larvas de peixe-zebra”, explicou Miguel Godinho Ferreira, um dos cientistas envolvidos na investigação desenvolvida na Fundação Champalimaud.

De acordo com um comunicado da instituição, Rita Fior e Miguel Godinho Ferreira juntaram-se, em 2013, para estudar o seu modelo em doentes de cancro. “A Fundação Champalimaud acarinhou o projeto dado o seu potencial translacional (transposição da investigação fundamental para a aplicação clínica) e prometeu-nos apoio financeiro”, afirmou o investigador, o que tornou possível avançar com o projeto. Os dois investigadores concluíram que pequenas diferenças não aparentes entre os tumores era o suficiente para serem precisos medicamentos diferentes.

“O que é novo no nosso trabalho é que nós testámos o modelo para ver se conseguia detetar diferenças mesmo pequenas, fizemos o ‘screening’ das opções terapêuticas disponíveis para testar a sua eficácia, comparámos os peixes com os ratinhos e fizemos um estudo experimental preliminar com amostras de doentes”, explicou Rita Fior. No final do projeto os dois previram, através das larvas, o tratamento para cinco doentes, tendo o teste funcionado em quatro dos cinco doentes escolhidos.

Agora pretendem continuar a testar o modelo em doentes e, caso tudo corra bem, irão informar os oncologistas dos resultados obtidos, tendo ainda ideias de desenvolver um antibiograma para o cancro. “Antevemos obter uma espécie de matriz da eficácia dos vários fármacos para cada doente, que permita aos médicos escolher a terapia mais indicada a cada pessoa”, rematou Miguel Godinho Ferreira.