De acordo com um estudo feito pela AirHelp, cerca de 20% dos voos que partem de Portugal chegam mais tarde do que seria suposto ao destino final. Esta empresa, responsável pelo estudo, ajuda os passageiros a conseguirem indemnizações quando os voos se atrasam, são cancelados ou quando acontece uma situação de overbooking.

Entre janeiro e julho de 2017, foram registados 112 mil voos com atrasos, mais 12 mil do que no período passado.

O aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) sofreu atrasos em 27% dos voos, sendo este aquele que tem pior pontualidade.

O aeroporto do Porto tem vindo a melhorar,uma vez que nos primeiros seis meses do ano passado, 22% dos voos chegaram atrasados ao destino. Este ano, no mesmo período o valor desceu para 18%. Já o aeroporto de Faro é o mais pontual de todos, tendo apenas 15% dos voos sido registados com atrasos. No ano passado, em igual período, tinha 19%.