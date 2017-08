Há hábitos diários que uma pessoa pode ter, que ajudam a fortalecer a memória. São coisas tão simples como comida ou bebida.

Todos estes gestos podem diminuir e risco de demência numa idade mais avançada.

Hábitos diários

Não ter medo de cometer erros

Um estudo da Universidade da Toronto, no Canadá, descobriu que se beneficia bastante de pequenos erros por vezes cometidos. Durante os testes de memória que foram realizados, os participantes do estudo recordaram com mais facilidade, e de uma forma mais determinada, respostas que já tinham errado anteriormente. Tentar responder ao acaso não traz qualquer benefício.

Comer chocolate

Um estudo da Universidade de Columbia revelou que comer chocolate pode atrasar o processo de perda de memória associao ao envelhecimento. Os investigadores do estudo analisaram 40 adultos, com idades conpreendidas entre os 0 e os 69 anos, e concluiram que aqueles que beberam uma mistura de cacau todos os dias, ao longo de três meses, tiveram melhores resultados nos testes de memória do que os que não beberam nada.

Fazer exercício físico

Vários cientistas de Vancouver realizaram exames a mulheres que corriam o risco de demência e descobriram que estas beneficiaram de um programa de exercícios físicos de seis meses. Das 86 mulheres analisadas, as que entraram no tal programa de exercícios mostraram melhorias signficativas na memória verbal.

Beber chá verde

É um drenante natural, e ao que tudo indica tem efeito na memória. Em 2014, um estudo realizado pela Universidade de Basel descobriu que os homens que bebiam chá verde tiveram resultados bastante melhores nos testes de memória.

Beber álcool, mas com moderação

Pode ser supreendente, mas a verdade é que os investigadores da Universidade do Texas descobriram que o consumo moderado de álcool pode estar relacionado com melhorias na memória de eventos.