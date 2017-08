De acordo com a pesquisa, e após analisarem matérias que estavam a bloquear as artérias dos pacientes que tinham sofrido um ataque cardíaco, uma equipa de vários cientistas e médicos da Universidade Estadual do Michigan, nos Estados Unidos, confirmou que o colesterol, sob a forma de cristais, é o que mais bloqueia as artérias destes pacientes.

De acordo com o Independent, os investigadores descobriram que este tipo particular de colesterol que se encontra sob uma forma sólida, se encontrava presente em mais de 89% dos casos.

"Em estudos anteriores, mostrámos que quando o colesterol passa de líquido para sólido ou estado de cristal, ele expande-se em volume como acontece com o gelo e a água. Esta expansão dentro da parede da artéria pode rasgá-la e bloquear o fluxo de sangue provocando um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral (AVC)", explicou o Dr. George Abela, professor de medicina da Universidade Estadual de Michigan.