Um voo da TAP com partida de Lisboa e destino final em fortaleza no Brasil foi desviado, esta segunda-feira, devido a distúrbios causados por um dos passageiros.

O comandante do avião da companhia aérea portuguesa acabou por aterrar no aeroporto de Las Palmas, nas Canárias, para que o passageiro, que manifestou um comportamento agressivo, saísse do avião e fosse entregue às autoridades, segundo o Público.

A decisão de aterrar em Espanha foi tomada depois de o comandante ter concluído que o ‘mau’ comportamento do passageiro em causa podia pôr em causa a segurança da tripulação e dos outros ocupantes do avião.

O voo deveria chegar ao Brasil por volta das 21h15, 1h15 em Lisboa, após uma viagem de sete horas. Mas o avião que já levantou depois da hora prevista em Lisboa chegou ainda mais atrasado, pois só levantou voo nas Canárias, rumo ao destino original de Fortaleza, já perto da meia-noite.