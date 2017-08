O relógio mais famoso do mundo vai continuar a ‘dar’ horas, mas só voltará a ser ouvido em 2021, com duas exceções: vai tocar no fim de ano e no dia do armistício.

Tudo isto se deve às obras que vão ser feitas no relógio, e que ao longo deste quatro anos vai ver as suas peças serem desmontadas, limpas e reparadas.

O Great Westminster Clock – mais conhecido como Big Ben – tem quase 160 anos, e o facto de este ficar silenciado durante quatro anos está a deixar os britânciso tristes e chateados com a situação.

Theresa May, a primeira ministra do Reino Unido, já veio dizer que quatro anos é demasido tempo, e que o parlmamento fará de tudo para que o relógio possa voltar a tocar o mais rapidamente possível.