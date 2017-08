A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde – Infarmed – ordenou que este produto fosse imediatamente retirado do mercado.

Em comunicado divulgado no site do Infarmed, pode ler-se que “o produto Dormix Gel, colocado no mercado pela empresa Master Queen Pharma, Lda. como produto cosmético, contendo uma mistura de substâncias destinadas ao alívio da dor e da inflamação, apresenta características e funções que não são compatíveis com a definição de produto cosmético".

"Por esta razão, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de todas as unidades deste produto", escreve a entidade.