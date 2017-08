É prejudicial relatar os atentados terroristas?

Há uns bons anos, enquanto fazia um artigo sobre suicídios, deparei-me com uma informação que não fui capaz de confirmar em on, apesar de saber que a mesma era verdadeira: que muitos dos que decidem colocar um ponto final na vida escolhem pontes e, em particular, a mais alta do país. O artigo surgiu, salvo erro, na sequência de obras no Viaduto Duarte Pacheco que visavam precisamente impedir mais suicidas de se lançarem dali para a morte. Uns anos mais tarde, enquanto jantava num dos restaurantes à beira-rio, olhei para o empregado que nos servia e vi-o com os olhos marejados de lágrimas. Sem que lhe fizesse alguma pergunta, olhou para o aparato que se registava no tabuleiro da ponte e disse-me: “O meu filho atirou-se dali há pouco mais de um mês.”

Todos os estudos dizem que quanto mais se fala num assunto, mais probabilidades há de alguém o tentar imitar. E é neste dilema que muitas vezes vivem os media: noticiar ou não determinado comportamento que pode ser seguido por cabeças mais frágeis. Mas no mundo global em que vivemos torna-se quase impossível não noticiar incêndios, atentados, suicídios e afins. Até porque, por exemplo, as organizações terroristas utilizam as redes sociais para espalharem a sua verdade. Se os media não desmontam essa verdade, o caminho fica ainda mais livre para os terroristas, que não olham a meios para atingir os seus fins.

Certo é que não há verdades absolutas nesta como noutras matérias. Todos os dias somos obrigados a fazer opções: umas vezes com mais certezas, outras com mais dúvidas. Mas não nos escondemos no politicamente correto nem pretendemos fazer um jornalismo cinzento.

P. S. Ontem noticiámos que a Câmara de Lisboa tomou, e bem, medidas para impedir alguns atos terroristas, colocando pilaretes e blocos de cimento nos locais mais frequentados por turistas, impedindo dessa forma que camiões com terroristas façam o que fizeram em Barcelona. Para alguns, não se deveria noticiar esse facto, já que dá aos potenciais terroristas informação adicional. Para outros, demos, bem como todos os que o noticiaram, dados importantes para os utilizadores das áreas em questão. Para se sentirem mais seguros e para saberem como se defenderem. Só isso.