Uma ilha em Itália, a Ischia, foi atingida, esta segunda-feira, por um sismo com magnitude 3,6 na escala de Richter, que terá provocado a derrocada de vários edíficios.

O epicentro do sismoa foi localizado perto do mar, no farol de Punta Imperatore, a cerca de dez quilómetros da ilha.

Há pelo menos um morto confirmado.