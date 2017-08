Segundo um estudo feito pela Hapiffy, um site que se dedica a divulgar investigações relacionadas com a felicidade, existem várias acções relacionadas com o acto de comer que de facto aumentam os níveis de satisfação connosco próprios e com os outros. Este estudo foi feito nos Estados Unidos, mas serve para ilustrar o impacto da comida e das refeições na vida das pessoas.

1. 90% dos inquiridos diz que é importante tomar as refeições em família;

2. 80% guardam memórias dos jantares de família;

3. Comer em casa é menos stressante do que almoçar ou jantar fora, sugerem várias investigações;

4. Faz-se escolhas mais saudáveis quando se come em casa;

5. Os jantares de família aumentam a auto-estima e a sensação de bem-estar;

6. Confeccionar os pratos faz-nos sentir bem: 79% dos adultos inquiridos afirmam que gostam de cozinhar;

7. Um estudo divulgado pela Hapiffy diz que comer sete porções de frutas ou vegetais por dia tornam-nos mais felizes;

8. As pessoas que consomem magnésio regularmente têm uma menor probabilidade de ficarem deprimidas;

9. Vários estudos mostram que as pessoas que saboreiam bem aquilo que comem são mais felizes, mais optimistas e sentem-se mais satisfeitas com a vida que levam;

Para aproveitar ainda mais o tempo da refeição, siga estes conselhos (dados pela Hapiffy):

1. Desligue a televisão, o computador, o tablet e outros aparelhos que o impedem de se concentrar no prato;

2. Se puder, aproveite a companhia de outros enquanto come;

3. Mas não fale muito. Tenha uma conversa agradável, mas que dê para parar um pouco para saborear aquilo que come;

4. Dê-se ao trabalho de sentir a textura de cada garfada;

5. Pouse os talheres depois de levar a comida à boca. Não coma tudo a correr;

6. Tenha cuidado com as porções. Mesmo que goste muito de umas coisas, mantenha o prato equilibrado para saborear de tudo um pouco;