Portugal alcançou o sétimo lugar do Mundial de Sub19 Masculinos, com a vitória sobre o Japão no último jogo, disputado na manhã deste domingo.

Numa primeira parte onde o comando do marcador foi dividido, Portugal até não entrou bem no jogo, perante um Japão muito rápido (3-1), mas os Sub19 lusos depressa se adaptaram ao jogo e, aos sete minutos, passaram para a frente do marcador pela primeira vez: 4-5. Os japoneses ainda conseguiram dar a volta ao resultado, mais uma vez, mas aos 19 minutos, Portugal voltou a assumir o comando (8-10), vantagem que levou até ao intervalo: 13-14.



O conjunto luso retomou a partida a marcar e já não voltou a perder a liderança - foi com o decorrer da partida que, pouco a pouco, Portugal foi consolidando o resultado, sem permitir a recuperação por parte dos japoneses. Nos últimos dez minutos, a diferença no marcador acabou por se dilatar e Portugal venceu por 26-34.



No final do jogo, Diogo Silva foi considerado o MVP de Portugal.

No que diz respeito ao último jogo da Selecção Nacional, Paulo Pereira frisou que "o facto de termos jogado muito bem na segunda parte, com as ideias muito claras em termos ofensivos, fez com que ganhássemos o jogo. Fomos mais disciplinados do que ontem, com a Rússia e o Japão não teve qualquer hipótese de nos ganhar o jogo".



Numa curta retrospectiva do participação lusa no Mundial de Sub19 Masculinos, o seleccionador nacional refere que "começámos a empatar com a Croácia, vice campeã europeia e acabámos a ganhar ao 8º classificado, o Japão. Atingimos o nosso objectivo, ficamos em 7º lugar mas podíamos ter feito um pouco melhor. Quero deixar uma palavra de apreço e agradecimento a todos os treinadores e clubes que trabalham com estes jovens jogadores que aqui estiveram, porque nós na selecção fazemos uma parte do trabalho mas eles fazem a maior parte e isso é o mais importante para chegarem aqui. Agora, temos de continuar a trilhar este caminho de formar jogadores, que têm de aproveitar estas oportunidades para ir crescendo e ver, brevemente, alguns deles integrar a Selecção A, que é para isso que trabalhamos", constata Paulo Pereira.