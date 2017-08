Os números do turismo em Portugal continuam a bater recordes e, com o aumento da procura por parte de estrangeiros, tem aumentado também o valor das receitas turísticas. Só no primeiro semestre do ano, foram ultrapassados os seis mil milhões de euros. No fundo, falamos de um aumento que supera a fasquia dos mil milhões de euros face a igual período do ano passado.

De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), por dia, os turistas gastaram mais de 33 milhões de euros em Portugal. Comparando com os aumentos que foram registados no ano passado, pode dizer-se que o crescimento surpreende: Em 2016, no primeiro semestre, houve um crescimento homólogo de 9%; no conjunto do ano, registou-se uma subida de 10,5%. Valores que ficam longe do aumento de 21% registado nos primeiros meses deste ano.

Turismo puxa pelo emprego

O crescimento do turismo em Portugal tem estado a contribuir também para a criação de novos postos de trabalho. A taxa de desemprego recuou no segundo trimestre deste ano, caindo dos 10,1% para os 8,8%.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados este mês, falamos assim do valor mais baixo desde 2011. No entanto, esta tendência não é nova porque nos últimos anos o desemprego afunda sempre entre o mês de abril e o mês de junho, dada a sazonalidade do mercado de trabalho.

A comprovar a sazonalidade está o facto de a maior descida da taxa de desemprego se ter verificado no Algarve, que passou a ter a segunda taxa mais baixa do país (passou de 10,6% para 7,6%).

O INE evidencia que “a população desempregada, estimada em 461,4 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 11,9% (menos 62,5 mil), prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o 2.º trimestre de 2016. Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 17,5%”.