No que toca a questões de saúde, algumas pessoas afirmam que os homens são mais ‘mariquinhas’ do que as mulheres e que fazem logo uma tempestade num copo de água assim que se apercebem de que pode existir um problema. No entanto, isso pode ser um sinal de que estão mais atentos do que elas.

O site da apresentadora norte-americana Oprah Winfrey falou com especialistas, analisou vários estudos e fez uma lista com três erros que as mulheres cometem com mais frequência do que os homens. São eles:

1 – Não estão atentas ao coração: É sabido por muitos que os sintomas de ataques cardíacos nos homens são diferentes daqueles que surgem nas mulheres. No entanto, de acordo com o estudo publicado no New England Journal of Medicine, mulheres norte-americanas com menos de 50 anos hospitalizadas devido a um ataque cardíaco têm, quando comparadas a homens da mesma idade na mesma situação, o dobro da probabilidade de morrer. Isto porque não conhecem ou não estão atentas aos sinais dados pelo coração.

2 – Acompanham a evolução do peso baseando-se apenas no tamanho da roupa: Às vezes passamos de um 40 para um 42 no tamanho de calças e ignoramos. Afinal, subimos apenas um número, nada demais… Mas a verdade é que essa diferença pode ser bastante significativa: “Subir um tamanho nas peças de roupa pode ilustrar um aumento de quase cinco quilos”, diz a nutricionista Jennifer McDaniel. Por isso, o melhor mesmo é estar atenta à balança.

3 – Usam a Internet e são os seus próprios médicos: Segundo um relatório da organização Pew Research Center, 40% procuram diagnósticos através da Internet – do sexo masculino, apenas 30% admite recorrer a esta ferramenta. O melhor é procurar ajuda profissional, pois as pesquisas na Internet podem resultar em diagnósticos errados e, consequentemente, crises de ansiedade.