O número de pessoas à procura de trabalho e inscritas nos centros de emprego voltou a baixar, mantendo a tendência verificada há 45 meses consecutivos. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), este número baixou 16,4% em julho face ao mesmo período de 2016. Se a comparação for feita com o mês de junho, a redução é de 0,5%.

Nesta altura estão inscritas no instituto de emprego pouco mais de 415 mil pessoas, das quais 44.500 são jovens, segmento no qual também se verifica uma redução homóloga de 19,5%. Ou seja, é preciso recuar quase 10 anos, até dezembro de 2008, para encontrar um número mais baixo de pessoas inscritas à procura de trabalho.

Já o número de desempregados de longa duração foi de 211 mil no mês de julho, diminuindo 13,5% em relação ao mês homólogo (menos 33 mil pessoas) e 0,6% em termos mensais (menos 1,3 mil pessoas).

A nível regional, comparando com o mês de julho de 2016, o desemprego diminuiu em todas as regiões do país, destacando-se o Algarve com a descida percentual mais acentuada (26,9%).

Governo sinaliza redução entre jovens

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, sinalizou que os dados de julho do IEFP mostram uma diminuição “particularmente expressiva” do desemprego registado entre os jovens. “É uma diminuição particularmente expressiva entre os jovens. Ou seja, o desemprego registado diminui no total 16,4%, está agora nas 416 mil pessoas, mas o desemprego jovem diminuiu 19,5%, o que é um sinal importante porque, como sabemos, os jovens e os desempregados de longa duração são dois grupos particularmente desfavorecidos”, disse o governante.

Para Miguel Cabrita, os dados demonstram também que há um trabalho que o serviço público de emprego está a procurar fazer “de funcionar mais como um agente pro-ativo de resposta às necessidades do mercado de trabalho e de inserções mais sustentáveis no mercado de trabalho e menos como uma porta giratória de políticas ativas que sirvam apenas para ocupar as pessoas”.