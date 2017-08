A sentença do Tribunal Penal Internacional (TPI) que condena um jihadista por crimes contra o património cometidos em Tombuctu, no Mali, “cria um precedente na jurisprudência internacional e serve também de aviso para todos aqueles que cometem atrocidades desta natureza noutros palcos”, garante ao i Alexandre Guerreiro, investigador em política internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Esta sentença não se assume apenas como um precedente na condenação deste tipo de crimes, mas também como a primeira condenação de um jihadista por um tribunal internacional “numa era moderna em que o terrorismo tem vindo a proliferar e a universalizar-se um pouco por todo o mundo”.

Para Alexandre Guerreiro, esta condenação é um importante “alerta para a humanidade de que a causa jihadista não está à margem da lei, pelo menos da internacional, e de que não pode permanecer impune pelos tribunais internacionais”. Ao mesmo tempo, é um reafirmar da importância do património cultural da humanidade, já que estes crimes eram antes “entendidos por muitos quadrantes políticos e até jurídicos como questões menores”.

No geral, os casos impunes na prática de crimes contra a humanidade são em maior número que as condenações. Não fosse o trabalho do TPI e a impunidade seria ainda maior. Nos últimos anos, o tribunal tem-se focado quase exclusivamente em crimes de guerra e de genocídio. A condenação do jihadista Al Faqi Al Madhi por crimes contra o património vem talvez mudar este panorama.

Em 2012, Al Madhi participou na destruição de 14 mausoléus que remontam aos séculos xv e xvi, na cidade de Tombuctu, no Mali, ocupada na altura pelo grupo jihadista Ansar Dine – “Defensores da Fé” – durante meses e em que foi imposta uma brutal versão da lei islâmica. O jihadista foi condenado a uma pena de nove anos de prisão e a pagar uma indemnização de 2,7 milhões de euros à população da cidade, verba que não será paga pelo réu, porque não tem posses para isso, mas por um fundo do TPI.

A compensação financeira destinar-se--á ao desenvolvimento da cidade, fundada no início do século xii e que foi um centro vital do Império Songai (1400-1500), a cidade dos 333 santos, berço de uma universidade de referência na África ocidental nos séculos xv e xvi. Os mausoléus destruídos já foram, entretanto, reconstruídos com o apoio financeiro do Banco Mundial, da União Europeia e de várias organizações não governamentais, tendo a operação custado cerca de 10 milhões de euros. A reconstrução assumiu-se para o Mali como uma resposta aos extremistas e de reafirmação da pertença dos mausoléus à herança cultural do seu povo.

Um passo num longo caminho

A proteção do património cultural no decorrer de conflitos armados foi ganhando crescente importância no decorrer do século xx. A Convenção para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflitos Armados, de 1954, um dos pilares fundamentais na defesa do património da humanidade e que condena a sua destruição e venda, e a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural da UNESCO, de 1972, são exemplos desta evolução. No entanto, com a formação do TPI, em 2002, os atentados contra o património da humanidade alcançaram um novo patamar, tendo passado a ser definidos como “crimes de guerra”.

Foi com base nesta nova definição que o TPI condenou, há mais de dez anos, a uma pena de sete anos e meio de prisão um general jugoslavo por este ter destruído a “Velha Praça” em Dubrovnik. No entanto, esta era apenas uma acusação entre outros crimes praticados, o que diminuiu a sua importância.

A condenação de Al Madhi é única e exclusivamente por crimes contra o património e corresponde a mais um passo neste longo caminho. Configura um precedente histórico na jurisprudência internacional relativamente a crimes contra o património da humanidade.

Obstáculos ao TPI

Se, por um lado, a condenação de Al Madhi é um importante marco na jurisprudência internacional, não é de somenos referir que o tribunal se confronta com sérios obstáculos à sua atuação.

“O TPI tem uma grande limitação que acaba por comprometer a sua eficácia no panorama internacional: não é um tribunal das Nações Unidas”, explica Guerreiro. O TPI apenas tem jurisdição nos Estados que ratificaram a sua adesão ao Tratado de Roma, de 2002, ou quando o “Conselho de Segurança das Nações Unidas intervém”.

O TPI possui, assim, uma jurisdição extremamente limitada por “nem todos os Estados estarem sob a alçada do tribunal”. Os EUA recusaram-se a ratificar o tratado e retiraram depois a sua assinatura. E, recentemente, a Rússia ( que apenas assinou), Gâmbia, África do Sul e Burundi abandonaram-no definitivamente. Estes Estados acusam o TPI de agir politicamente e de realizar julgamentos seletivos.

Por exemplo, a destruição de Palmira, na Síria, não mereceu ainda qualquer investigação por parte do tribunal, lembra Alexandre Guerreiro. Este crime continua sem resposta por o governo sírio “não ter em vista – nem a mínima intenção de querer – dar início à abertura de um inquérito relativamente aos crimes cometidos”, explica o investigador. “A jurisprudência e toda a comunidade internacional estão dependentes exatamente das ações que venham a ser tomadas pelas instâncias sírias relativamente a estes crimes.” Relembre-se que a Rússia e a China apoiam o regime de Al-Assad e, portanto, é provável que votem contra qualquer posição do Conselho de Segurança que permitisse ao TPI avançar com investigações que pudessem resultar numa acusação e num julgamento.