Quem nunca se esqueceu do sítio onde pôs as chaves? Ou onde deixou o telemóvel? Algumas pessoas são mais esquecidas do que outras e ‘passam as passinhas do Algarve’ para encontrar os seus pertences. Mas existem dois truques que o podem ajudar a acabar com este problema.

Os investigadores do Baycrest Health Sciences, em Toronto, realizaram um teste com 80 pessoas com idades compreendidas entre os 61 e os 88 anos de idade. Chegaram à conclusão que se concentrar e pensar num objeto e no local onde o está a deixar, este método irá funcionar como uma espécie de lembrete no cérebro. Ou seja, tão ou mais importante que o objeto em si, o essencial é memorizar o local onde o pousou.

Para além disso, os investigadores dizem que associar uma ação ao objeto pode ajudar a memória: “Imaginar o seu cão a bloquear uma saída do trabalho pode ajudá-lo a lembrar-se de comprar comida para os animais a caminho de casa”, exemplifica o jornal britânico Telegraph.

Como ajuda extra, diga a tarefa ou a localização em voz alta: os especialistas dizem que quem opta por este método tem mais 50% de hipótese de se lembrar onde deixou o objeto.