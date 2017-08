Um psicoterapeuta, em declarações ao site Your Tango, revelou que há casais que conseguem ultrapassar uma traição, assim como há uns que podem tornar-se mais fortes do que antes.

É evidente que tem de haver esforço, de ambas as partes, se as pessoas querem que a relação resulte novamente, algo que levará a falar sobre as ‘feridas’ do passado e sobre coisas que aconteceram, mas tudo isso pode reforçar muito a relação.

Compreender que os casos não significam que o casamento é mau

As traições acontecem por várias razões, há quem procure alguém fora do casamento de forma a realizar as fantasias que receia partilhar com a parceira ou com o parceiro e há quem simplesmente procure fora o romance que o parceiro não oferece, de certa forma.

Um compromisso de não reformular a nova dinâmica do relacionamento de perpetrador e vítima

O amor e o desejo são emoções subtis e complicadas, por isso a resposta a uma traição, se quer ultrapassá-la, não pode passar por definir o ‘mau da fita’ e a ‘vítima’. Ao assumir esses papéis a questão nunca será resolvida.

A disposição do parceiro que foi infiel para falar sobre o que aconteceu abertamente

É importante que esta conversa surja em determinada altura. A pessoas que foi infiel deve explicar a toda a situação. Este deve ser um diálogo saudável e ambas as partes devem ter a oportunidade de falar.

A disposição da pessoa que foi infiel para ser completamente transparente

Tudo isto significa que não deve haver palavras-passe secretas para e-mails, computadores, redes sociais, telemóveis ou outros dispositivos. Nada pode ser apagado ou escondido, senão a pessoa que foi traída nunca conseguirá aprender a voltar a confiar.