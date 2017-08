Há cerca de 200 bombeiros as combater as chamas em São Pedro do Sul, um incêndio que deflagrou ao início desta tarde, em Manhouce, no concelho de S.Pedro do Sul, de acordo com informações da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

No terreno, no combate às chamas, estão 203 operacionais, apoiados por 52 viaturas e cinco meios aéreos.