Margot Robbie tem vindo a ser reconhecida por fazer papéis que a obrigam a mudanças bastante radicais, e agora a última personagem deixou toda a gente surpreendida.

A atriz surgiu praticamente irreconhecível em Londres, durante as gravações do seu novo filme, ‘Mary Queen of Scots’.

De acordo com o Daily Mail, para que Margot ficasse com este visual, foi necessário colocar uma prótese no nariz.