Continua a contagem decrescente para os clientes poderem rescindir os contratos sem custos com as operadoras, no seguimento da determinação às operadoras de medidas corretivas feita em julho pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). A única exceção é a NOS, uma vez que o prazo já terminou este fim de semana.

A Meo estipulou o dia 25 de agosto como a data limite para a rescisão de contratos sem custos, enquanto a Vodafone já veio garantir que não está abrangida pela decisão do regulador das comunicações. A explicação é simples, segundo a operadora, não foi levado a cabo aumentos de preços em contratos com períodos de fidelização a decorrer, pelo que não é abrangida pela decisão do regulador das comunicações.

Quanto à Nowo (antiga Cabovisão) ainda não revelou qual vai ser o prazo fixado para que os clientes possam fazer essa rescisão. Recorde-se que o órgão regulador anunciou no final de julho “medidas corretivas” às operadoras de telecomunicações Meo, Nos, Nowo e Vodafone para baixarem preços aos consumidores ou permitirem a rescisão de contratos sem custos adicionais.

Segundo a ANACOM, em causa estavam práticas levadas a cabo pelas operadoras que alteraram condições contratuais após a entrada em vigor da nova lei das comunicações, em julho do ano passado, e que veio introduzir maior transparência na fidelização de clientes e facilidade na rescisão de acordos. No entanto, estas medidas corretivas “não se aplicam às situações em que os contratos contenham uma cláusula que preveja a possibilidade de atualização dos preços com base num índice de preços no consumidor aprovado por uma entidade oficial nacional e em que a alteração dos preços não tenha sido superior ao valor daquele índice”, salienta.

Aumentos em 2016

A ANACOM já tinha anunciado, em março, que iria avançar com um conjunto de medidas corretivas depois de ter recebido, “um significativo número de reclamações” sobre a alteração das condições dos contratos prestados por “quatro operadores”. Em causa estão os aumentos levados a cabo pelas operadoras no ano passado, depois da publicação da alteração da lei.

A primeira a fazê-lo foi a Vodafone ao ter aumentado o preço do pacote de internet, voz e TV de 26,9 para 28,9 euros, em agosto passado, o que representou uma subida de 7,43%. Seguiu-se a Meo, aumentando preços numa média de 2,5%. A Nos aumentou preços do serviço Iris, com um aumento de 4,65%.

DECO insatisfeita

Apesar de aplaudir esta decisão, a Associação de Defesa do Consumidor (DECO) veio afirmar que ficou aquém do esperado, uma vez que “não impõe a obrigação de devolução aos consumidores dos montantes ilicitamente cobrados”. A DECO analisou ainda o impacto desta prática no bolso dos consumidores nos últimos 7 a 9 meses, ou seja, quando os aumentos começaram a ser aplicados, e estima que os clientes tenham sido prejudicados em cerca de 50 milhões de euros. A verdade é que estas reclamações são novas.

Este setor têm vindo a liderar a tabela das queixas recebidas pela Associação de Defesa do Consumidor (DECO). Só em 2016, a entidade recebeu 45515 reclamações relacionadas com este setor e há dez anos que é o mais reclamado. E os motivos continuam a ser os mesmos: os prazos de fidelização e de refidelização. Apesar da alteração à Lei das Comunicações, não houve melhorias, uma vez que as operadoras continuam a apresentar ofertas que “apenas prejudicam os consumidores”, salienta.