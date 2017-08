A revista Time falou com Alex Korb, doutorado em neurociência pela Universidade da Califórnia, e autor do livro “The Upward Spiral”, sobre alguns factos científicos que deixam as pessoas mais felizes.

As respostas foram simples, e a verdade é que no dia a dia ninguém pensa que estes hábitos nos podem tornar mais felizes.

1. Ouvir música que o faça recordar de momentos felizes que passou na vida:

Está provado cientificamente que a música afeta o cérebro. Portanto, se uma determinada música costumava tocar muitas vezes em certos momentos da sua vida, que o fizeram feliz, ao ouvi-la novamente vai recordar-se esses momentos e sentir uma felicidade interior.

2. Traçar metas a longo prazo:

Se traçar estas metas, o seu cérebro vai libertar dopamina, que o deixa mais motivado: “Às vezes, quando sentimos que tudo está errado e não estamos a fazer nenhum progresso, não precisamos mudar o mundo. Podemos mudar a maneira de vermos o mundo — isso será o suficiente”, afirmou o cientista.

3. Dormir bem:

Dormir bem é essencial para o bem-estar de qualquer ser vivo, pois de outra forma, pode vir a ter, no futuro, depressões e dificuldades em dormir.