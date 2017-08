A ponte pedonal sobre o rio Paiva, em Arouca, vai ter 480 metros de piso transparente a 150 metros de altura.

"Vai estar apoiada por apenas dois cabos e ligar ambas as margens do rio na zona da Garganta do Paiva, permitindo apreciar a cascata das Aguieiras e a escadaria monumental dos passadiços a partir de uma cota superior, já que todo o piso será totalmente transparente", explicou José Artur Neves, presidente da Câmara de Arouca, ao Jornal de Notícias.

A obra deverá estar concluída até 2018.