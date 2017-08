Vale o que vale, mas um inquérito feito por uma empresa de vouchers tentou perceber quem tem mais apetite sexual – os homens e as mulheres.

O questionário foi feito a mais de 2000 britânicos, que vivam uma relação amorosa duradoura.

De acordo com as conclusões do inquérito feito pela Voucher Codes Pro, citadas pelo Independent, 59% das mulheres confessaram desejar mais sexo do que aquele que praticavam no dia-a-dia. Apenas 41% dos homens deram a mesma resposta, o que representa uma diferença de 18%.

Para além disso, um quinto dos casais que participaram neste inquérito revelou ter discussões sobre a frequência das relações sexuais. Cerca de três quintos dos inquiridos disse que sentia falta de um lado mais aventureiro durante o sexo.

Houve ainda quem fosse mais longe: 7% daqueles que confessaram não estar satisfeitos com a frequência das relações sexuais com o seu companheiro admitiram ter relações extraconjugais.

Dois quintos dos voluntários disseram que recorria a “conteúdos para adultos online”. 28% admitiu recorrer a brinquedos sexuais.