Assunção Cristas, candidata à câmara de Lisboa, acusa Fernando Medina de só se preocupar com as zonas da cidade que são frequentadas por turistas.

“Fernando Medina, na prática, só olha para aquela área da cidade que é visitada pelos turistas, onde há gente a passar todos os dias, as salas de visita da capital. Não olha para esta Lisboa mais esquecida”, afirmou a presidente do CDS, no final de uma visita aos bairros da Liberdade e da Serafina, na freguesia de Campolide.

Cristas criticou a gestão socialista por não ter casas “disponíveis” para as pessoas que gostariam de viver naquele bairro, apesar de existirem “casas emparedadas, casas que não foram nem recuperadas nem demolidas”.

“Atualmente há zonas que [não são] nem carne nem peixe, nem ficaram totalmente demolidas nem foram reconstruídas, nem foram reocupadas”, afirmou Cristas.