O triunfo do Real Madrid sobre o Corunha, na entrada da Liga espanhola, foi categórico: 3-0. O grande momento de destaque do encontro acabou por ser o segundo golo dos merengues, numa jogada ao melhor estilo do... Barcelona de Pep Guardiola.

Ao todo, foram 44 passes seguidos durante 107 segundos. A bola passou pelos 11 jogadores do Real, com a equipa madrilena a jogar a toda a largura do campo, até Marcelo ir à linha e cruzar para o encosto final de Casemiro. Um golo à moda do "tiki-taka" que Guardiola implementou no Barça e que chegou mesmo à seleção espanhola.

Veja aqui: