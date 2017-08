Nem todos conseguem tirar 30 minutos do seu dia para fechar os olhos durante um bocadinho, mas aqueles que apostam nas sestas só ganham coisas boas: este hábito traz benefícios para a saúde, aumenta a produtividade e ajuda a manter o cérebro descansado e saudável.

E, afinal, existe mesmo uma hora adequada para fazer a sesta: 15h00.

De acordo com um artigo publicado no Independent, a razão para a escolha desta hora está relacionada com o ritmo circadiano - período de 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico. Este ritmo regista uma quebra por volta das 15h00. Para muitas pessoas, isso traduz-se na ‘moleza pós-almoço’.

Nessa altura, o ideal é fazer uma sesta de 20 ou 30 minutos – mais do que isso fará com que entre no sono profundo, que pode deixá-lo de mau humor e mole depois de acordar.