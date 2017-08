A ANA-Aeroportos de Portugal anunciou, através de comunicado, que a falha, no Aeroporto de Lisboa, afetou quase duas dezenas de voos.

"Um erro de operação por parte da empresa de handling Groundforce no Aeroporto de Lisboa, levou ao atraso de 17 voos para não comprometer questões de segurança. Numa operação efetuada por aquela empresa foram incorretamente desembarcados alguns passageiros do voo TAP 1482 com origem em Dakar", lê-se no comunicado.

A empresa garante ainda que assim que o erro foi detetado “foram implementadas medidas de segurança pela PSP e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)”.

De sublinhar que a área foi evacuada pela PSP que procedeu à verificação de segurança, “tendo sido pedido ao SEF o encerramento temporário da fronteira de partidas".

No mesmo comunicado, a ANA confirmou que “todos os passageiros no local foram encaminhados para a sala de chegadas de controlo de passaportes".

A falha de segurança ocorreu quando um autocarro na pista fez o transporte dos passageiros de um voo com origem em Dakar até ao terminal, onde os deixou numa porta destinada a passageiros provenientes do espaço Schengen.

O erro foi detetado pouco depois das 19h de domingo, tendo a situação ficado normalizada perto das 22h, com a reabertura de fronteiras.