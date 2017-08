As chamas que deflagraram este domingo em Porto de Mós, e que já queimaram parte significativa da zona florestal da Serra d'Aire e Candeeiros, são as que geram maior preocupação e as que juntam mais bombeiros.

Ao todo no distrito de Leiria, segundo o site da Proteção Civil, estão 255 operacionais no combate às chamas.

Além deste fogo, há mais quatro considerados de grandes dimensões e que por isso geram maior preocupação, em Celorico de Bastos (Braga), Baião (Porto) e dois fogos em Resende (Viseu).

Parece não haver ainda o risco de habitações ameaçadas, no entanto o incêndio de Celorico de Bastos, Baião e Resende está a evoluir para terrenos com algumas habitações, confirmou o comandante Pedro Araújo, citado pela TSF.

De sublinhar que as condições climatéricas previstas, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para hoje não são favoráveis ao combate aos incêndios, pelo contrário, podendo mesmo potenciar o alastramento das chamas.

Aliás, a maioria dos concelhos do Interior Norte e Centro do país em risco máximo de incêndio.