De acordo com o estudo mais recente do Observador Cetelem, as famílias contam gastar, em média, cerca de 393 euros. Um valor inferior ao de 2016, quando os gastos previstos rondavam os 455 euros. A análise mostra ainda que a maioria só pretende fazer as compras duas semanas antes de começar o novo ano letivo.

As principais despesas dizem respeito ao material essencial como, por exemplo, mochilas e cadernos. De acordo com Pedro Camarinha, Diretor Distribuição do Cetelem, “as famílias aproveitam as promoções nas semanas que antecedem o regresso às aulas, que são cada vez mais vantajosas. Por outro lado, temos hoje uma oferta cada vez mais alargada, desde papelarias, hipermercados e lojas online, que vieram aumentar a concorrência no setor e, consequentemente beneficiar o consumidor. Estes fatores estão entre as razões que justificam as intenções de gasto expressadas pelas famílias”.

O estudo foi feito com base num inquérito realizado entre 11 e 15 de maio, feito a 600 residentes em Portugal Continental, de ambos os géneros e com idades compreendidas entre 18 e 65 anos.