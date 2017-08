O candidato do PSD, com apoio do PPM, à Câmara Municipal de Loures perdeu ontem o nome que havia conseguido para a comissão de honra da sua candidatura: Varandas Fernandes, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica.

Ventura, que se notabilizou como comentador próximo do clube de futebol da Luz e analista do “Correio da Manhã”, perdeu o apoiante por causa das suas declarações sobre a etnia cigana, em que considerava esta minoria étnica como “julgando-se acima do Estado de direito”.

Ao i, Ventura não desarma e diz: “Só lamento a saída deste projeto de um homem que respeito e que é uma referência de cidadania.” Todavia, o conselheiro nacional do PSD afirma que não retira “uma vírgula” ao que disse sobre a comunidade cigana. “Não hesitarei em fazer cumprir a lei para todos”, reassegura André Ventura.