O Breitbart, site norte-americano conotado com a extrema-direita, usou uma fotografia do jogador de futebol alemão Lukas Podolski a andar de jet-ski para ilustrar uma peça sobre "gangues" de imigração ilegal.

O artigo contava as histórias de imigrantes clandestinos que eram obrigados a pagar cinco mil euros para fazer a travessia entre Marrocos e Espanha.

A gafe do Breitbart tornou-se viral na internet e fez com que os editores do site publicassem um pedido de desculpas pelo erro. Com humor, o site escreveu que “não há provas de que o sr. Podolski seja um membro de um gangue de imigração ilegal ou que seja uma vítima de tráfico de seres humanos. Desejamos o melhor ao sr. Podolski na sua anunciada retirada da seleção alemã”.

Recorde-se que Lukas Podolski fez 130 jogos pela seleção alemã antes de se retirar. Atualmente joga no Vissel Kobe, do Japão.