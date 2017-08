Antes do apito inicial do jogo entre o Barcelona e o Bétis, na primeira jornada do campeonato espanhol este domingo, os jogadores quiseram fazer uma homenagem às vítimas dos atentados de Barcelona.

Todo o estádio fez um minuto de silêncio antes da partida de estreia em La Liga.

🎥 El Camp Nou rinde un sentido homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils https://t.co/IQ8cMOA9mw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de agosto de 2017

A jogar em casa, o Barcelona ganhou por 2-0.