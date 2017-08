As maçãs podres

Se o braço-de-ferro de Bruno de Carvalho com os clubes interessados em William e Adrien inviabilizar as transferências, o Sporting vai ter um grave problema a resolver

No sábado de manhã, Jorge Jesus estava sob uma pressão brutal. A imprensa dizia que o seu lugar estava em risco se não ganhasse nesse dia em Guimarães e depois em Bucareste. E não eram tarefas fáceis.

Ora, o primeiro jogo já foi ganho – e brilhantemente –, esperando-se agora pelo segundo.

A equipa do Sporting emite sinais contraditórios. Tanto se vê em tremendas dificuldades para marcar um golo ao Vitória de Setúbal em Alvalade como marca cinco com a maior facilidade em Guimarães. Tanto parece jogar em esforço, atabalhoadamente, como pratica um futebol com “nota artística”.

Para este “carrossel” também concorrerão responsabilidades próprias. O principal inimigo do Sporting mora em… Alvalade. O presidente Bruno de Carvalho dá mostras de uma gritante imaturidade e a sua conduta errática transmite-se à equipa. O Sporting tem um bom treinador, tem bons jogadores, faltando-lhe apenas a estabilidade emocional que só o presidente pode dar. E não tem dado.

Isso revela-se em todas as áreas. Neste momento, o clube já devia ter resolvido os casos de William Carvalho e Adrien Silva. O primeiro já não joga (e parece que nem treina) e a sua presença em Alvalade só prejudica o ambiente. E o segundo, que gostaria de ter saído há um ano, ainda treina e ainda joga, mas vê-se que tem metade da cabeça no estrangeiro.

Se o braço-de-ferro de Bruno de Carvalho com os clubes interessados em William e Adrien inviabilizar as transferências, o Sporting vai ter um grave problema a resolver. Não encaixará os 55 milhões que eles poderão valer em conjunto e terá no balneário duas maçãs podres.

Não está em causa o valor dos jogadores nem o seu profissionalismo. Mas já se viu que eles querem experimentar outros voos – e, se ficarem, ficam contrariados. Ora, um jogador contrariado, por mais que se empenhe, não rende.

Julgo, aliás, que ambos deviam ter sido vendidos no rescaldo do Europeu – altura em que estavam mais valorizados. A sua continuidade em Alvalade não adiantou nada, como se viu pelo 3.o lugar do Sporting no campeonato. Contrariamente à maioria dos comentadores, penso mesmo que a presença de William e Adrien na equipa da época passada até a prejudicou. Em minha opinião, o grande problema do Sporting não esteve na defesa nem no ataque – esteve no meio-campo. E o meio-campo era formado por William Carvalho e Adrien Silva…

É urgente que o Sporting resolva esta questão, que tende a constituir--se num abcesso infetado. Quanto ao resto, se o clube passar à fase de grupos da Champions, dará um importante passo para fazer uma grande época. Mas para isso acontecer é indispensável que Bruno de Carvalho se torne um fator de estabilidade e não de perturbação. Talvez o castigo de que foi alvo – e que o afastará da equipa – acabe por ser benéfico.