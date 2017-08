As duas câmaras do Congresso norte--americano aprovaram recentemente (25 e 27.07.2017) e por esmagadora maioria (98 votos contra 2 no Senado e 419 contra 3 na Câmara dos Representantes) uma lei que estipula uma alargada série de sanções à Rússia, Irão e Coreia do Norte – a inclusão da Rússia nesta tríade de proscrição é, já de si, reveladora. As sanções penalizam particularmente a Rússia pela alegada interferência nas eleições americanas de 2016, pela violação de direitos humanos e pela anexação da Crimeia e ingerência no Donbass.

Dois dias mais tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo previa a redução até 1 de setembro próximo de 755 membros no pessoal das instalações diplomáticas americanas em solo russo (não necessariamente funcionários norte-americanos), diminuindo-o em dois terços e fazendo-o assim coincidir com o número de funcionários diplomáticos russos em solo norte-americano (455).

Restava aos dois líderes reconfirmarem, algo contrafeitos, as medidas de mútua hostilidade. Assim, no último dia de julho, Putin desencadeava o Tit for tat diplomático, com um atraso de sete meses mas com a maiúscula merecida, pois o tat de Obama ditara, no final de dezembro passado, o número mais modesto de 35 diplomatas russos expulsos. No segundo dia de agosto, Trump assinava a lei aprovada no Congresso, não sem declarar que o fazia em nome da unidade nacional, embora considerasse a lei seriamente deficiente e mesmo inconstitucional, por condicionar os poderes presidenciais na condução da política externa.

A ênfase acima posta no número de votos a favor das sanções, bem como no de funcionários expulsos, justifica-se devido ao caráter extremo de ambos. No entanto, se bem que 755 faça levantar o sobrolho – um número desta ordem evoca com maior facilidade a imagem de vários aviões sobrelotados com diplomatas e suas famílias alinhados numa pista de aeroporto do que a de alguns espiões preparando-se para atravessar uma ponte algures na fronteira que há décadas separava as duas Alemanhas , as maiorias esmagadoras de 98 a 2 e de 419 a 3 registadas no Congresso não são menos portentosas. Que uma tão importante decisão – Dmitri Medvedev considerou as sanções equivalentes a uma guerra comercial de larga escala, que arrasou as perspetivas de entendimento russo com a nova Administração americana – tenha suscitado uma quase unanimidade no Congresso é mais indicativo de pensamento de grupo (groupthink) do que de debate esclarecido.

Mas o que é o groupthink? O termo, que entrou para o léxico da psicologia social pela mão de Irving Janis (1972), será caracterizado por nada menos do que oito sintomas. Referem-se, pela sua pertinência, os quatro primeiros:

– ilusão de invulnerabilidade, com o concomitante otimismo que encoraja a tomada de riscos extremos;

– racionalização coletiva, que induz os membros a não tomar avisos em consideração e a não reconsiderar pressupostos;

– crença na moralidade inerente da sua causa, levando a ignorar as consequências éticas ou morais das decisões tomadas;

– perceção estereotipada dos grupos exteriores, com o consequente juízo negativo sobre os “inimigos”, tornando a procura de respostas ao conflito dispensável.

Como poderá compreender-se uma tal unanimidade? Questiona-se: onde se refugiou a independência de espírito e a firmeza de opiniões que tantas memoráveis contendas motivaram entre as “pombas” e os “falcões” da política externa norte-americana de antanho?

No artigo “The New Know-Nothings in Congress” (“The American Conservative”, 8.08.2017), com ponta acerada, Philip Giraldi analisou como os membros do Congresso têm um conhecimento aparentemente extenso, mas essencialmente superficial, sobre uma plêiade de assuntos da cena internacional. Cite-se Giraldi: “No entanto, alguns membros do Congresso gabam-se de todos os países que visitaram para ‘descobrir factos’. Falta-lhes reconhecer como viajam numa bolha, transportados para terras estrangeiras em aviões militares, em delegações do Congresso (CODELS) praticamente destituídas de valor. Nestas viagens, as esposas vão às compras enquanto os legisladores americanos são informados pelo pessoal da embaixada e pela delegação da CIA, estando estes, por razões orçamentais, mais interessados em demonstrar o magnífico trabalho que têm desenvolvido do que em explicar a complexidade da situação local.”

No melindre da conjuntura internacional presente, com focos de crise a acumularem-se ininterruptamente, as sanções recentemente aprovadas mais parecem ser os grilhões com que os congressistas norte-americanos pretendem tolher as mãos ao seu presidente.

Com as eleições intercalares para o Congresso no horizonte do outono de 2018, os cálculos políticos são febris e o Partido Democrata sonha já, mais ou menos confessadamente, com o impeachment de Trump. A maioria que atualmente escapa àquele partido em ambas as câmaras do Congresso poderia ser, quiçá, alcançada para aquele desígnio com os votos suplementares de uma fação do Partido Republicano que, justificada em aspetos técnicos de caráter legal ou constitucional, decidisse apostar na substituição do imprevisível e errático Trump pelo mais seguro e ortodoxo Mike Pence. Criadas as condições, seriam os senadores republicanos John McCain ou Lindsey Graham, por exemplo, avessos a alinhar numa tal solução?

You’re fired! Eis, precisamente, a ordem que Donald Trump menos estará disposto a acatar, mesmo quando emanada do Congresso. E, caso ele venha a sentir-se encurralado, terá sempre oportunidade para se desenvencilhar ao tomar uma atitude enérgica, mesmo que inconsiderada, na cena internacional. Como poderá Trump ter esquecido o súbito boost de que beneficiou em abril último, no período imediatamente subsequente ao lançamento de 59 mísseis Tomahawk sobre instalações militares sírias de Shayrat?

Termina-se referindo uma aparente minúcia geográfica, mas que aponta para interdependências menos óbvias na trama da geoestratégia: a Rússia tem no seu extremo oriental uma fronteira com a extensão – aparentemente ridícula para um país que conta 11 fusos horários – de 17 km ao longo do rio Tumen; na outra margem encontra-se a Coreia do Norte. Afinal, a Rússia disporá deste argumento de peso para declarar-se parte interessada em qualquer conflito que venha a desenrolar--se na Coreia do Norte, país que, recorde-se, tem a dúbia honra de consigo figurar, ao lado do Irão, na lei de sanções recentemente aprovada no Congresso norte-americano por esmagadora maioria.

