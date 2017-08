Uma falha de segurança num voo proveniente de Dakar, no Senegal, fez com que as autoridades isolassem algumas áreas do aeroporto de Lisboa.

Em causa está um voo proveniente de Dakar em que os passageiros desembarcaram numa área Schengen, sem serem sujeitos a controlo de segurança, misturando-se com os outros passageiros.

Esta falha fez com que o SEF e a PSP fossem obrigados a intervir para separar os passageiros daquele voo, o que provocou alguma agitação no aeroporto, conta o Jornal de Notícias.