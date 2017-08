Muito, muito azar para Nicolai Muller, o herói da vitória do Hamburgo sobre o Augsburgo (1-0), na ronda inaugural da Bundesliga.

Após fazer o único golo do jogo, logo aos oito minutos, o internacional alemão celebrou com uma pirueta. O problema foi que o festejo correu mal e, ao voltar a tocar no solo, lesionou-se no joelho direito, acabando mesmo por ter de ser substituído. Os exames entretanto realizados revelaram uma rotura do ligamento cruzado anterior, que vai obrigar o jogador a um período de paragem nunca inferior a sete meses...